Спецрейс для казахстанцев из Украины – названы время и место вылета

Вылет рейса из Катовице состоится 26 февраля в 02:00 местного времени (07:00 по времени Нур-Султана. - Прим. ред.). Пассажиры будут зарегистрированы на рейс по спискам, предоставленным Посольством РК в Украине. Air Astana

Казахстанцам необходимо собраться 25 февраля в почетном консульстве РК во Львове по ул. Замкнена, 3/1 для дальнейшего трансфера на рейс. Телефоны: +38 (032) 240-36-70, +38 (067) 989-28-19.

За дополнительной информацией можно обращаться к представителям Air Astana по телефонам: +38 (050) 051-11-17, +38 (050) 981-54-49.

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