11:36 25.02.2022
Спецрейс для казахстанцев из Украины – названы время и место вылета
Фото: Zakon.kz
Air Astana планирует вывезти казахстанцев, находящихся в Украине, спецрейсом из города Катовице (Польша) в Атырау, передает Zakon.kz.
Вылет рейса из Катовице состоится 26 февраля в 02:00 местного времени (07:00 по времени Нур-Султана. - Прим. ред.). Пассажиры будут зарегистрированы на рейс по спискам, предоставленным Посольством РК в Украине.Air Astana
Казахстанцам необходимо собраться 25 февраля в почетном консульстве РК во Львове по ул. Замкнена, 3/1 для дальнейшего трансфера на рейс. Телефоны: +38 (032) 240-36-70, +38 (067) 989-28-19.
За дополнительной информацией можно обращаться к представителям Air Astana по телефонам: +38 (050) 051-11-17, +38 (050) 981-54-49.
24 февраля посольство Казахстана обратилось к оставшимся в Украине казахстанцам.