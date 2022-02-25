15:06 25.02.2022
Посольство РК в Украине обратилось к казахстанцам
Фото: Facebook/Посольство Казахстана в Украине
Посольство Казахстана в Украине обратилось к гражданам РК, находящимся на территории Одесской области, передает Zakon.kz.
Обращение опубликовано в Telegram-канале Посольства РК в Украине.
Ранее сообщалось, что Air Astana планирует вывезти казахстанцев, находящихся в Украине, спецрейсом из города Катовице (Польша) в Атырау.
24 февраля посольство Казахстана обратилось к оставшимся в Украине казахстанцам.