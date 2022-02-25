Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:06 25.02.2022

Посольство РК в Украине обратилось к казахстанцам

Посольство Казахстана в Украине, обращение Фото: Facebook/Посольство Казахстана в Украине
Посольство Казахстана в Украине обратилось к гражданам РК, находящимся на территории Одесской области, передает Zakon.kz.

Обращение опубликовано в Telegram-канале Посольства РК в Украине.

Ранее сообщалось, что Air Astana планирует вывезти казахстанцев, находящихся в Украине, спецрейсом из города Катовице (Польша) в Атырау.

Новость по теме

В Казахстане запущена горячая линия из-за приостановки полетов из/в Украину

24 февраля посольство Казахстана обратилось к оставшимся в Украине казахстанцам.

Новость по теме

Опубликованы контакты казахстанских представительств в Украине

Динара Халдарова
Ситуация в Украине Казахстан Украина
Защита тенговых вкладов: совместное заявление правительства и Нацбанка
24.02.2022
Курс доллара c утра вырос на 28 тенге
24.02.2022
Зеленский о помощи Запада: Мы остаемся в одиночку
25.02.2022
Не покупайте доллары на панике, не играйте в «волков с Уолл-стрит» — аналитик
24.02.2022
Байден: США вводят новые санкции против России
25.02.2022
Главная Топ LIVE Все