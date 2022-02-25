28 февраля состоится заседание Политсовета партии Nur Otan

Об этом Оралов написал на странице в Facebook.

Сегодня постановлением Бюро политического совета Nur Otan принято решение о проведении 28 февраля заседания политического совета, где будет утверждена повестка внеочередного XXII Съезда партии, – отмечено в публикации.

Также, по словам Асхата Оралова, постановлением Бюро политического совета принято решение передать свободный мандат депутата Мажилиса Парламента партии Nur Otan по партийному списку Саясату Нурбеку.

Соответствующее решение направлено в Центральную избирательную комиссию РК, – заключил исполнительный секретарь.