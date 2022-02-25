Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:56 25.02.2022

28 февраля состоится заседание Политсовета партии Nur Otan

заседание Политсовета партии Фото: Nur Otan
Исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов сообщил о дате проведения заседания Политсовета партии, сообщает Zakon.kz.

Об этом Оралов написал на странице в Facebook.

Сегодня постановлением Бюро политического совета Nur Otan принято решение о проведении 28 февраля заседания политического совета, где будет утверждена повестка внеочередного XXII Съезда партии, – отмечено в публикации.

Также, по словам Асхата Оралова, постановлением Бюро политического совета принято решение передать свободный мандат депутата Мажилиса Парламента партии Nur Otan по партийному списку Саясату Нурбеку.

Соответствующее решение направлено в Центральную избирательную комиссию РК, – заключил исполнительный секретарь.
Анастасия Московчук
Nur Otan
Зеленский о помощи Запада: Мы остаемся в одиночку
25.02.2022
Байден: США вводят новые санкции против России
25.02.2022
Дарига Назарбаева покидает Мажилис
25.02.2022
Украина запросила у ЕС экстренную помощь
24.02.2022
Токаев назначил главу Бюро нацстатистики
24.02.2022
Главная Топ LIVE Все