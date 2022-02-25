17:37 25.02.2022
Более 3 млн гектар неиспользуемых земель выявил космический мониторинг в РК
Фото: Zakon.kz\Павел Михеев
По итогам космомониторинга возвращено 3,6 млн гектаров неиспользованных земель, сообщил на брифинге председатель комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК – Главный госинспектор по использованию и охране земель Мурат Темиржанов, передает корреспондент Zakon.kz.
Внедрен космический мониторинг выявления неиспользуемых сельскохозяйственных земель. В 2020 году был проведен пилот, а в 2021 году на всей территории Казахстана введен метод проведения космического мониторинга. В целом он показал свою эффективность по выявлению неиспользуемых земель или земель, используемых с нарушением законодательства. Космомониторинг позволяет в кратчайшие сроки провести анализ использования земель, экономит временные и материальные затраты уполномоченных органов. Так, по итогам космического мониторинга в добровольном порядке возвращено 3,6 млн гектаров неиспользованных земель. Председатель комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК – Главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат Темиржанов
Он напомнил, что в этом году главой государства подписан закон, который предусматривает сокращение срока принудительного изъятия неиспользуемых земель с двух лет подряд до одного года, а также внедрения нового механизма государственного контроля посредством космомониторинга без выезда на место.
Также, по его словам, сокращены сроки и упрощена процедура принудительного изъятия неиспользуемых земель. На практике изъятие являлось длительным.
Таким образом земли долгое время не использовались и выбывали из оборота, они деградировали, зарастали сорной растительностью и их в последствии было сложнее восстановить.Глава профильного комитета МСХ
Кроме того он сообщил, что предлагается введение административной ответственности акиматов за не проведение или несвоевременное проведение торгов по предоставлению земельных участков.
Для исключения коррупционных рисков при предоставлении земельных участков в 2018 году в земельный кодекс были внесены поправки, обязывающие акиматы выставлять на торги земельные участки, по которым поступает заявление на их предоставление в течение 90 дней с момента отказа. При этом в связи с отсутствием адмответственности акиматы зачастую не выполняли требования. В этой связи разработан проект по внесению и дополнению в КоАП в части наложения штрафов на должностных лиц за несвоевременное проведение торгов по земельным участкам. Принятие этой нормы обеспечит соблюдение кодекса со стороны местных исполнительных органов, усилив их ответственность. Мурат Темиржанов