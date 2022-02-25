Более 3 млн гектар неиспользуемых земель выявил космический мониторинг в РК

Внедрен космический мониторинг выявления неиспользуемых сельскохозяйственных земель. В 2020 году был проведен пилот, а в 2021 году на всей территории Казахстана введен метод проведения космического мониторинга. В целом он показал свою эффективность по выявлению неиспользуемых земель или земель, используемых с нарушением законодательства. Космомониторинг позволяет в кратчайшие сроки провести анализ использования земель, экономит временные и материальные затраты уполномоченных органов. Так, по итогам космического мониторинга в добровольном порядке возвращено 3,6 млн гектаров неиспользованных земель. Председатель комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК – Главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат Темиржанов

Он напомнил, что в этом году главой государства подписан закон, который предусматривает сокращение срока принудительного изъятия неиспользуемых земель с двух лет подряд до одного года, а также внедрения нового механизма государственного контроля посредством космомониторинга без выезда на место.

Также, по его словам, сокращены сроки и упрощена процедура принудительного изъятия неиспользуемых земель. На практике изъятие являлось длительным.

Таким образом земли долгое время не использовались и выбывали из оборота, они деградировали, зарастали сорной растительностью и их в последствии было сложнее восстановить. Глава профильного комитета МСХ

Кроме того он сообщил, что предлагается введение административной ответственности акиматов за не проведение или несвоевременное проведение торгов по предоставлению земельных участков.