Восемь миллионов гектаров неиспользуемых земель возвращено в госсобственность

По данным Комитета управления земельными ресурсами МСХ, с начала 2022 года государству возвращены 8,3 млн га земель, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Правительстве, подводя итоги работы по реализации предвыборной программы Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".

Что еще сделано за год для создания конкурентоспособного сельского хозяйства и благополучия сельчан, рассказали журналисты телеканала "Астана".





Инициативу о возврате в собственность государства неиспользуемых земельных участков выдвигал в 2022 году Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе. И всего за год в госсобственность возвращено 8 млн гектаров неиспользуемых земель. Для сравнения - в сумме это территория целой Чехии или Арабских Эмиратов.

Задача комиссии "Жер аманаты" при партии AMANAT – помочь вернуть государству неиспользуемые угодья и сделать их доступными для сельчан. К примеру, в Павлодарской области по программе вернули свыше 167 тысяч гектаров неиспользуемых полей и пастбищ, 67 тысяч из них к лету уже передали тем, кто готов работать на земле. Среди них Владимир Дзюба, с пятилетним опытом в земледелии. 16 арендованных гектаров позволили его делу развиваться.

"Земля же отдыхала 30 лет. Мне пришлось посадить в этом году 8 Га картошки для начала. Четыре Га свеклы, четыре Га морковки, подавал я на два лота: 16 Га и 30 Га. 16 выиграл, но, хотелось бы, конечно, и 30", – рассказал глава крестьянского хозяйства Владимир Дзюба.

Земля будет, но только добросовестным аграриям и фермерам уверяют члены комиссии "Жер аманаты". Работа по перераспределению участков не прекращается. Помимо этого в Мажилисе пересматривают закон о пастбищах.

"Если сейчас норма нагрузки на гектар 20%, то мы хотим поднять до 50%. Во-первых, это будет стимулировать тех, кто этими землями владеет, увеличивать поголовье скота. Это в интересах нашей экономики, это в интересах населения, будет больше сельхозпродукции. А для тех кто не хочет заниматься, но землю просто держит, это даст законное основание изымать эти земли", – прокомментировал мажилисмен Серик Егизбаев.

Что касается повышения доходов сельчан, этот вопрос решают путем активизации агропромышленного производства, развития предпринимательства и сельскохозяйственной кооперации. В этом году на льготное кредитование выделили 100 млрд тенге, что позволит создать более 18 тысяч новых рабочих мест.



Только в одной Мангистауской области в августе по программе "Ауыл аманаты" подано свыше сотни заявок. В их числе Алия Адильбаева, которая была просто домохозяйкой и многодетной мамой, а теперь по праву считается бизнесвумен. Девушка шьет на заказ женскую одежду. Пока в списке ее постоянных клиентов односельчане, но в планах со временем расширить географию.

"Я профессионально занимаюсь пошивом одежды с 20 лет. Пришла идея открыть собственное ателье. Разработала бизнес-план, презентовала его в палате предпринимателей. Там мне рассказали о программе "Ауыл аманаты". С ее помощью я получила 6 миллионов тенге под 2,5 % . И даже приняла на работу двух швей и втроем мы развиваем дело", – поделилась владелица ателье Алия Адильбаева.

Эта история одна из множества. Программа "Ауыл аманаты" показала свою результативность, и на реализацию проекта до 2029 года теперь решено суммарно направить 1 трлн тенге. А это более 350 тысяч рабочих мест.

Еще один важный пункт предвыборной программы Токаева – внедрение эффективных водосберегающих технологий и восстановление систем мелиорации и ирригации. Для этого создано новое министерство. Ведомству предстоит модернизировать всю водохозяйственную систему республики. В стране намерены почти на треть увеличить общую площадь орошаемых земель. До 2025 года построят 9 новых водохранилищ и реконструируют 15 действующих. Наведут порядок и на 3,5 тысячах километрах оросительных сетей.

Еще в планах охватить цифровизацией учета воды 212 каналов. В области Ұлытау, к примеру уже начали оцифровку водных объектов. Документы будут отражать четкие границы всех озер, рек, и водохранилищ. Имея такие данные, можно следить за объемами воды, проводить, если нужно инженерные коммуникации. И самое главное - рационально использовать, отметил глава региона.

"Помимо того, что полностью оцифровка, включить разработать проекты новых водоемов. Только в этом году мы закончили строительство водохранилища Манака, второй – Бидайык тоже в Жанааркинском районе, если мы его завершим, то у нас есть возможность вести орошаемое земледелие", – подчеркнул аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы.

Сельское хозяйство станет новым двигателем отечественной экономики, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Работы в этой сфере сделано много, а предстоит еще больше. Главное - есть четкая программа и уже ощутимые результаты.