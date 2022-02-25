Адлет Барменкулов: Пора вернуть доверие и любовь к нашему футболу

Кандидат в президенты Федерации футбола посетил большинство регионов республики, где презентовал свою стратегию развития футбола, ответил на вопросы и поделился ближайшими планами.

Барменкулов отметил, что разработанная стратегия содержит не только долгосрочные цели, но и конкретные шаги на первые три года, с которых начнется процесс изменений.

Стратегия основывается на проведенных глубоких исследованиях состояния футбола в стране. К работе над стратегией привлекались местные и зарубежные эксперты, проводились встречи с региональными представителями. Стратегия предусматривает решение вопросов, которые нас всех беспокоят, – рассказал Барменкулов.

Представители региональных федераций, тренеры и другие участники встреч, неравнодушные к футболу, говорили о наболевших вопросах современного развития футбола.

Фото: из личного архива Адлета Барменкулова

Так, в Актюбинском регионе тренер детской сельской команды сказал: «На сегодняшний день нет условий и поддержки для развития футбола на селе. Родители с трудом оплачивают занятия футболом. Тем более проблематично для многих оплатить участие детей в соревнованиях. Для них такие суммы зачастую неподъемны».

Среди часто задаваемых вопросов – вопросы об обновлении спортивной инфраструктуры в регионах, нехватке тренеров, обеспечении доступности массового футбола и вовлечении населения в футбол, об отсутствии соревновательной практики у детей, занимающихся футболом.

Кандидат поблагодарил участников за плодотворные встречи и внесенные предложения, заверил, что они будут рассмотрены и учтены в работе. Выразил уверенность в том, что сильные региональные федерации, тренерская школа нового формата и государственное участие в обеспечении инфраструктурой дадут свой результат.

Футболу нужны изменения. Пора вернуть доверие и любовь к нашему казахстанскому футболу, пора вернуть гордость за нашу сборную. Для этого я иду на выборы и надеюсь на вашу искреннюю поддержку, – сказал в заключение Барменкулов.

Напомним, что выборы президента Казахстанской федерации футбола состоятся 28 февраля. Ознакомиться со «Стратегией-2034» можно здесь.