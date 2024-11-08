Адлет Барменкулов покинет пост президента Казахстанской федерации футбола

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов принял решение покинуть свой пост, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 ноября сообщили в Казахстанской федерации футбола.

"Его вклад в развитие футбола в Казахстане невозможно переоценить – это не просто проекты, это новая эра, фундамент, на котором будут строиться достижения будущих поколений", – говорится на сайте федерации.

В федерации отметили, что Адлет Барменкулов стал президентом КФФ в феврале 2022 года, и с этого момента начался беспрецедентный период роста и прогресса для нашего футбола.

"Под его руководством были реализованы амбициозные и масштабные проекты, направленные на популяризацию массового футбола, развитие женского футбола и создание первоклассной футбольной инфраструктуры для массового футбола. За два года открыто 13 полноразмерных футбольных полей по всей стране в рамках проекта "ALAN", который позволил подарить тысячам детей и молодежи возможность заниматься футболом на качественных и современных площадках", – подчеркнули в заявлении.

Согласно Уставу КФФ, новый президент будет избран на Внеочередной Конференции КФФ, дата которой будет объявлена позднее.

7 ноября 2024 года сенатор Дархан Кыдырали в своем запросе озвучил проблемы отечественного футбола. Подробнее можно узнать здесь.

