В Акмолинской области открылся колбасный цех

Наряду с производством зерна уделяется внимание и развитию животноводства. Благодаря чему ежегодно растет и производство продукции в отрасли.

По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, регион поэтапно движется к цели по созданию в каждом районе мясных и молочно-товарных ферм.

В прошлом году в регионе создано 125 мясных ферм на 6,4 тысяч голов и 19 молочно-товарных ферм на 2,3 тысяч голов, что позволило достигнуть роста производства на 11,6 %.

В этом году рост в агропромышленном комплексе будет обеспечен за счет ускоренного развития животноводства и продукции растениеводства. Будет создано 104 мясных и 11 молочно-товарных ферм с приобретением порядка 7 тыс. голов КРС.

На днях в одном из районов области открылся цех по производству колбасных изделии и полуфабрикатов.

На торжественном открытии принял участие аким Ерейментауского района Абай Альжанов.

Реализация данного проекта даст толчок экономической активности населения, т.к. продукция будет экспортироваться из Ерейментау в столицу и близлежащие населенные пункты, - отметил аким в приветственном слове.

По словам предпринимателя Ануарбека Байменова, сырьевая база колбасного цеха, мощностью 60 тонн продукции и 6 тонн полуфабрикатов составляет продукция местного населения.

В частности мясо, мука, яйцо, овощи и другие ингредиенты будут закупаться у местных производителей, что будет положительно влиять на динамику предложения и создаст мультипликативный эффект для сельскохозяйственной отрасли района в целом, - поделился инициатор проекта.

К слову, в планах предприятия - войти в зону продовольственного пояса столицы и расширение производства.