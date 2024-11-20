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Акмолинская область: аграрный лидер Казахстана на пути к новым рекордам

Акмолинская область: аграрный лидер Казахстана на пути к новым рекордам, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 19:01 Фото: акимат Акмолинской области
Акмолинская область продолжает укреплять свой статус сельскохозяйственного лидера Казахстана. Валовый продукт региона в сфере сельского хозяйства достиг впечатляющей суммы в 828 миллиардов тенге.

И это еще не предел. Согласно прогнозам, до конца текущего года эта цифра уверенно перешагнет отметку в 1 триллион тенге.

Акмолинская область: аграрный лидер Казахстана на пути к новым рекордам, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 19:01

Фото: акимат Акмолинской области

Такой стремительный рост обусловлен рядом факторов. Во-первых, это благоприятные климатические условия, которые способствуют высокому урожаю зерновых и масличных культур. Во-вторых, это активная поддержка государства, направленная на модернизацию сельскохозяйственного сектора и повышение его эффективности. И, конечно же, нельзя не отметить самоотверженный труд аграриев региона, которые, быстро адаптируясь к возникающим трудностям, добиваются выдающихся результатов.

Акмолинская область: аграрный лидер Казахстана на пути к новым рекордам, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 19:01

Фото: акимат Акмолинской области

"Урожай зерновых в Акмолинской области – значимое достижение, которое подтверждает статус региона как центра сельскохозяйственного производства в стране. Труд хлеборобов заслуживает высокой похвалы и уважения, ведь их усилия обеспечивают продовольственную безопасность страны", – подчеркнул аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на первом региональном форуме сельскохозяйственных работников.
Акмолинская область: аграрный лидер Казахстана на пути к новым рекордам, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 19:01

Фото: акимат Акмолинской области

В этом году аграрии региона собрали рекордный за последние десятилетия урожай зерна в объеме 6,6 млн тонн при средней урожайности 14,1 ц/га. Это составляет около 30% от общего объема производства зерна в Казахстане. Наибольший вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона внес Сандыктауский район, где намолочен наибольший валовой сбор, а также Жаркаинский и Атбасарский районы. Отдельно стоит отметить высокие показатели урожайности в Буландынском, Зерендинском и Сандыктауском районах, где она достигала 30 центнеров с гектара.

Акмолинская область: аграрный лидер Казахстана на пути к новым рекордам, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 19:01

Фото: акимат Акмолинской области

Особое внимание уделяется развитию продовольственного пояса вокруг Астаны. 17 районов области активно участвуют в обеспечении столицы свежей сельскохозяйственной продукцией. 125 предприятий региона поставляют свою продукцию в 44 крупных торговых точки Астаны.

Успехи Акмолинской области в сельском хозяйстве являются ярким примером того, как благодаря совместным усилиям государства, бизнеса и сельхозпроизводителей можно достигать впечатляющих результатов.

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