Какие дороги ремонтируют в Акмолинской области

Спикер сообщил о перспективах развития областного центра, акцентировав свое внимание на проводимых работах по ремонту дорожной инфраструктуры и дворовых территорий.

В этом году будет продолжен проект «Капитальный ремонт дворовых территорий в пределах улиц Абая – Ташенова – Ауельбекова – Габдуллина». Также в текущем году запланированы работы по текущему ремонту и восстановлению уличного освещения по ул. А. Пушкина, ул. Темирбекова, Шевцова и Мамыр и предусмотрены работы в мкр. Застанционный и Бирлик, – рассказал Бауржан Гайса.

По данным Управления внутренней политики области, также в этом году будет реализован «Бюджет народного участия», в рамках которого население имеет возможность принять участие в распределении средств местного бюджета на благоустройство города. Это озеленение территории, строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков, создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны и иные объекты) и другие.

Хочу призвать граждан принять участие в проекте «Бюджет народного участия». Заявки будут приниматься посредством официального сайта акимата города Кокшетау до 10 марта, – дополнил градоначальник.

По словам Бауржана Гайсы, в текущем году особое внимание по ремонту дорог будет уделено окраинам города. В прошлом году начаты работы по отсыпке дорог в микрорайоне Застанционный, которые будут продолжены и в текущем году.

Также планируется провести средний ремонт дорог в микрорайоне Бейбитшилик. На некоторых участках дорожной инфраструктуры города запланирован средний ремонт. Это улицы Кенесары, Осипенко, Полевого, отрезки улиц Мамыр, Бокей хана, Гвардейская, Жумабаева и Ташенова.

Ведется разработка проектно-сметной документации на строительство объездной дороги вдоль озера Копа от пр. Назарбева до ул. Умышева в с. Красный Яр. Данный проект включает в себя строительство моста через р. Шағалалы, – отметил аким города.

Новая дорога, по словам спикера, значительно упростит путь жителям пригорода до микрорайона Сарыарка и Северной промзоны.

К слову, в текущем году в областном центре будут отремонтированы дороги общей протяженностью 20 км.