В Кокшетау появится 23 многоэтажных жилых дома

О социально экономическом развитии областного центра рассказал аким города Кокшетау Бауыржан Гайса на брифинге, организованном региональной службой коммуникаций.

"На сегодняшний день ведется строительство 23 многоэтажных жилых домов. Из них 14 домов планируется сдать в этом году, остальные – в следующем. Сейчас в Кокшетау введены в эксплуатацию 81 000 квадратных метров жилья. Буквально на днях ключи от квартир получили многодетные, неполные семьи и сироты. Всего было распределено 63 квартиры. Стоит отметить, что в текущем году выделены средства на приобретение арендного жилья для социально уязвимых слоев населения без права выкупа. До конца июля текущего года планируется приобрести 129 квартир. Работа по обеспечению доступным жильем жителей Кокшетау продолжается". Аким Кокшетау Бауыржан Гайса

Далее градоначальник остановился на одном из актуальных вопросов – обеспечении жителей города чистой и качественной водой, ведь это главная цель местных исполнительных органов. Сообщается, что в прошлом году была возобновлена работа по обновлению очистных сооружений водопровода города Кокшетау, в текущем году планируется запустить новое водоочистное сооружение. Для улучшения качества воды было реконструировано старое водоочистное сооружение. Особое внимание уделяется развитию сферы жилищно-коммунальной сферы.

"В этом году мы планируем провести ремонт дорог протяженностью 36 километров. Стоит отметить, что ямочный ремонт начался весной, в настоящее время работы завершены на 18 участках города. К тому же начаты работы по строительству дороги на территории озера Копа от улицы Кенесары. Освещение также находится на контроле: в текущем году в целях освещения города запланированы работы по установке 920 светильников, работы начнутся с июля текущего года. Разработаны проектно-сметные документы по капитальному ремонту дворовых территорий на улицах Абая-Габдуллина-Ауельбекова-Назарбаева. Также составлены проектно-сметные документы по капитальному ремонту дворовых территорий улиц Темирбекова- Ауэзова-Абая-Кенесары и улиц Саина-Маметова-Уалиханова", – подчеркнул Бауыржан Сейткалиевич.

Сообщается, что в прошлом году начались работы по строительству парка в селе Красный Яр. Завершены земляные работы, установлено уличное освещение. Кроме того, в этом году запланированы работы по строительству семи спортивных площадок в городе Кокшетау и шести детских игровых площадок в селе Красный Яр.

После весенних паводков в Кокшетау проведены работы по строительству новой плотины от моста микрорайона Застанционный до моста по улице Габдуллина. К тому же выдано 68 квартир семьям, пострадавшим от паводков, 16 квартир находятся на рассмотрении. Стало известно, что в областном центре появится ряд социально значимых объектов.

"В рамках государственной программы развития здравоохранения ведется строительство многопрофильной областной больницы. К тому же в селе Красный Яр продолжаются работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. В микрорайоне Сары-Арка ведется строительство детского сада на 280 мест для детей с нарушениями речи, будут построены детский сад на двести восемьдесят мест в селе Красный Яр и садик для маломобильных групп в микрорайоне Коктем. В рамках национального проекта "Комфортная школа", а также в целях снятия нагрузки ведется строительство двух комфортных школ в микрорайоне Сары-Арка и вблизи трассы Кокшетау – Петропавловск, кроме того, для комфортной школы выделен земельный участок в микрорайоне Бейбитшилик и селе Красный Яр", – резюмировал Бауыржан Гайса.

По информации акима, местными исполнительными органами города проводится комплексная работа, направленная на повышение благосостояния населения. Меры по повышению качества жизни горожан продолжатся.