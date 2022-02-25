Более 268 тысяч грузовиков снега вывезли из столицы с начала зимнего периода

Как сообщает пресс-служба акимата Нур-Султана, в снегоуборочных работах по городу задействовано свыше одной тысячи единиц спецтехники и более 1800 дорожных рабочих.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д., – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Всего с начала зимнего периода из столицы вывезено свыше 3,5 млн кубометров снега, что равно объему 268 382 грузовика.