Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:08 25.02.2022

Токаеву доложили о проверке средств, выделенных на подготовку к Олимпиаде

президент Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову. Президенту было доложено об исполнении его поручений, данных Счетному комитету, передает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев был проинформирован об основных итогах аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2021 году. Всего за отчетный период проведено 21 аудиторское мероприятие на 155 объектах с охватом более 32 трлн тенге бюджетных средств. По всем выявленным нарушениям приняты меры, в том числе с передачей материалов в правоохранительные органы.

Годунова сообщила, что в рамках реализации поручений главы государства завершен аудит в квазигосударственном секторе, проведена оценка эффективности деятельности специальных экономических зон, системы управления земельными ресурсами, использования средств, выделенных на подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио и борьбу с пандемией.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений, касающихся деятельности Счетного комитета в рамках реализации новой экономической политики и развития системы государственного аудита.

Елена Беляева
Пекин-2022 Годунова Наталья Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Зеленский о помощи Запада: Мы остаемся в одиночку
25.02.2022
Байден: США вводят новые санкции против России
25.02.2022
Дарига Назарбаева покидает Мажилис
25.02.2022
Платили всего 20 млн тенге налогов – Канат Бозумбаев о рынке «Алтын-Орда»
24.02.2022
Токаева проинформировали о перспективах разворачивания сети 5G в Казахстане
24.02.2022
Главная Топ LIVE Все