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Законодательство РК
19:26 25.02.2022

Кондуктора автобуса хотят наказать за конфликт с подростком в Караганде

транспорт Фото: Пресс-служба акимата города Караганды
Момент, когда 21-летний кондуктор пытался вытащить из салона 15-летнего подростка, попал на видео, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба МВД, полицейские обратили внимание на ролик, распространившийся в соцсетях. Выяснилось, что школьник показал ученический билет и протянул кондуктору 40 тенге за проезд.

Сотрудник автопарка потребовал полной оплаты, но подросток отказался. Выдворить пассажира насильно не дали свидетели конфликта.

Во время проверки информации в отношении кондуктора автобуса составлен административный материал по статье 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство». Материал направлен в суд.

Елена Беляева
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