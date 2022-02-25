Кондуктора автобуса хотят наказать за конфликт с подростком в Караганде

Как сообщает пресс-служба МВД, полицейские обратили внимание на ролик, распространившийся в соцсетях. Выяснилось, что школьник показал ученический билет и протянул кондуктору 40 тенге за проезд.

Сотрудник автопарка потребовал полной оплаты, но подросток отказался. Выдворить пассажира насильно не дали свидетели конфликта.

Во время проверки информации в отношении кондуктора автобуса составлен административный материал по статье 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство». Материал направлен в суд.