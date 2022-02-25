Полицейский сбил на служебной машине женщину в Павлодаре

37-летний водитель – полицейский на служебной автомашине «Нива» допустил наезд на пешехода 1967 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход с диагнозом «травматический вывих правой голени» госпитализирована, – сообщил первый замначальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Он отметил, что по факту ДТП начато расследование по статье 345 части 1 УК РК.

25 февраля поведение сотрудника полиции рассмотрено на дисциплинарной комиссии Департамента полиции. Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Ряд руководителей привлечен к дисциплинарной ответственности.