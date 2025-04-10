#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.48
574.61
6.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.48
574.61
6.06
Происшествия

Пожарная машина перевернулась в результате ДТП в Павлодаре

пожарная машина перевернулась в результате ДТП в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 18:49 Фото: Zakon.kz
10 апреля в 16:06 в Павлодаре на пересечении ул. Всеволода Иванова и Аймаутова произошло ДТП с участием служебного автомобиля ДЧС Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе департамента, штабной автомобиль, двигаясь по главной дороге с включенными проблесковыми маячками, столкнулся с легковым автомобилем Kia Rio, который двигался по второстепенной дороге. В результате удара пожарный автомобиль перевернулся.

"На месте работают сотрудники дорожной полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия. Машина уже эвакуирована с дороги. Сотрудники ДЧС не пострадали, в госпитализации не нуждались", – заявили в ведомстве.

Между тем в социальной сети распространяется видео с места аварии.

Ранее сообщалось, что минибус с дошколятами врезался в автобус в Косшы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Иностранке вернули кошелек, который она потеряла в Талдыкоргане
Происшествия
19:18, Сегодня
Иностранке вернули кошелек, который она потеряла в Талдыкоргане
Суд по делу об убийстве Шерзата Полата: прокурор зачитал обвинительный акт
Происшествия
14:30, Сегодня
Суд по делу об убийстве Шерзата Полата: прокурор зачитал обвинительный акт
Прохожим пришлось спасать ребенка от напавших на него пьяных мужчин
Происшествия
10:19, Сегодня
Прохожим пришлось спасать ребенка от напавших на него пьяных мужчин
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: