Пожарная машина перевернулась в результате ДТП в Павлодаре

10 апреля в 16:06 в Павлодаре на пересечении ул. Всеволода Иванова и Аймаутова произошло ДТП с участием служебного автомобиля ДЧС Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе департамента, штабной автомобиль, двигаясь по главной дороге с включенными проблесковыми маячками, столкнулся с легковым автомобилем Kia Rio, который двигался по второстепенной дороге. В результате удара пожарный автомобиль перевернулся.

"На месте работают сотрудники дорожной полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия. Машина уже эвакуирована с дороги. Сотрудники ДЧС не пострадали, в госпитализации не нуждались", – заявили в ведомстве.

Между тем в социальной сети распространяется видео с места аварии.

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