Семь человек погибли при землетрясении в Индонезии

Как пишет ТАСС, около 5 тыс. жителей района, затронутого землетрясением, были вынуждены эвакуироваться.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 6,0 на индонезийском острове Суматра. Эпицентр находился в 74 км к северо-западу от города Букиттинги (население 98,7 тыс. человек), расположенного в провинции Западная Суматра. Очаг залегал на глубине 30 км.