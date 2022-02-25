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21:50 25.02.2022

Семь человек погибли при землетрясении в Индонезии

разлом Фото: pixabay
Власти провинции Западная Суматра сообщили о том, что, по их данным, еще 85 человек получили травмы, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, около 5 тыс. жителей района, затронутого землетрясением, были вынуждены эвакуироваться.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 6,0 на индонезийском острове Суматра. Эпицентр находился в 74 км к северо-западу от города Букиттинги (население 98,7 тыс. человек), расположенного в провинции Западная Суматра. Очаг залегал на глубине 30 км.

Елена Беляева
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