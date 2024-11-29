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Погребенные заживо: 27 человек погибли от оползней и наводнения в Индонезии

27 человек погибли от оползней и наводнения в Индонезии , фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 06:53 Фото: pixabay
В провинции Северная Суматра (Индонезия) начались проливные дожди, вызвавшие внезапные наводнения и оползни в четырех округах. Пока синоптики обещают, что экстремальная погода сохранится до конца года, власти продолжают поиски пропавших, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, по состоянию на утро 28 ноября в результате неблагоприятных условий погибло не менее 27 человек и 20 получили ранения.

Спасательные работы продолжаются, и власти все еще ищут пропавших без вести людей, в том числе тех, кто оказался в ловушке в микроавтобусе и других транспортных средствах, пострадавших от оползня на холмистой межпровинциальной дороге.

Сильные дожди также спровоцировали наводнения в административном центре провинции Медан, что привело к задержке голосования на региональных выборах на некоторых избирательных участках.

Метеорологическое агентство Индонезии предупредило, что к концу 2024 года ожидаются экстремальные погодные условия, поскольку явление Ла-Нинья увеличит количество осадков на тропическом архипелаге.

В стране, состоящей из более чем 17 тыс.островов, где в горных районах или вблизи пойм живут миллионы людей, регулярно случаются наводнения и оползни из-за сезонных дождей с октября по март.

Ранее сообщалось, что трое детей погибли на Шри-Ланке из-за наводнений, вызванных сильными дождями на острове.

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