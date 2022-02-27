«Перл-Харбор», «Гладиатор», «Александр» – фильмы, исказившие исторические факты

Даже самые интересные фильмы с лихо закрученными сюжетами подвергаются изменениям: со стороны режиссера, сценариста или же по чьей-то личной просьбе. Иногда это делается по необходимости, но зачастую – основные факторы сюжета искажают до непростительности. И касается это в первую очередь исторических фильмов, в которых создатели умудряются противоречить истине, чем вызывают недовольство зрителей. Фильмы, исказившие реальные исторические события:

«Перл-Харбор». Военная мелодрама, в центре сюжета – нападение военно-морского и военно-воздушного флота японской армии на военную базу американцев Перл-Харбор. Несмотря на ряд призов, включая «Оскар» за лучший монтаж, этот фильм выдал некоторые неточности: количество сбитых японских истребителей не соответствует действительности, техника оригами, которая была показана в кинокартине, на самом деле была обнаружена только после войны. Также неправдоподобным явился момент, когда Рузвельт встал из инвалидного кресла, чтобы произнести речь.

«Ю-571». Кинокартина, заявившая себя фильмом, основанным на реальных событиях. Согласно ему, американцы захватили шифровальную машинку «Энигма» и расшифровали немецкие коды. Но на самом же деле, это сделала Англия. Эта ложь оскорбила британцев, премьер-министр назвал фильм «оскорблением воспоминаний» участников войны. В ответ на это режиссер и сценарист оправдались тем, что их создание является художественным фильмом.

«Гладиатор» - фильм, выигравший 5 премий «Оскар», лучший фильм 2001 года. Главный герой, Максимус – фигура вымышленная, но для создания героев его окружения использовались образы реальных людей. Марк Аврелий, который в реальности умер от оспы, по сюжету – его убил сын Коммода. Касаемо самого Коммода – он, в отличии от фильма, в действительности был любим народом и не был убит на арене. Он был гладиатором, но его убил в собственной ванне его напарник по арене.

«Александр». Фильм о выдающемся полководце Александре Македонском был разнесен в пух и прах критиками за свои исторические неточности. Дело чуть ли не дошло до судебного иска на режиссера. Фильм полон неточностей в местах сражений. Завоевание Персии показано со стороны победы в битве в Гавгамелах. А то, что до этого было большое количество сражений, создателей фильма не смутило. А также был напрочь забыт факт ранения Александра в битве за город маллов.