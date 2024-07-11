Вышел трейлер фильма "Гладиатор 2"

9 июля кинокомпания Paramount Pictures выпустила дебютный трейлер фильма "Гладиатор 2" Ридли Скотта, сообщает Zakon.kz.

События нового фильма происходят примерно через 20 лет после финала первой части. Сюжет сосредоточен на Луции, внуке бывшего римского императора Марка Аврелия. Луций живет с семьей в Нумидии, но после вторжения, возглавляемого римским генералом, которого сыграл Педро Паскаль, оказывается в рабстве. Так он становится гладиатором.

Также стала известна дата выхода на экраны мультфильма "Шрек 5".