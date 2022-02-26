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08:40 26.02.2022

Канело подписал контракт на бой с Головкиным

Головкин Альварес Фото: Instagram/gggboxing
Мексиканский боксер Сауль Альварес будет драться с чемпионом WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом 7 мая, а затем он встретится с Геннадием Головкиным 17 сентября, сообщает Zakon.kz.

Мир бокса ждал официального заявления о третьем бое Головкина с Альваресом. Накануне стало известно о том, что мексиканский боксер подписал два контракта на два боя – с россиянином Дмитрием Биволом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

Третий бой между Альваресом и GGG состоится при победе Альвареса над Биволом, а Головкина – над японцем Риотой Муратой, сообщает Boxing Scene.

Ориентировочно бой Головкина с Альваресом должен состояться 17 сентября.

39-летний Геннадий Головкин должен был выйти на ринг с Муратой 29 декабря 2021 года, однако поединок был отложен на неопределенный срок из-за роста заболеваемости COVID-19 в Японии.

Свой последний бой «Канело» провел в ноябре 2021 года, нокаутировав Калеба Планта в 11-м раунде и став абсолютным чемпионом мира.

Первый бой Альвареса и Головкина прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. Реванш состоялся годом позже, этот поединок остался за Канело большинством голосов судей.

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