Байден поручил выделить Украине 600 млн долларов

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине помощь на 600 млн долларов. В их числе 350 млн долларов на сферу обороны. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.

Делегирую государственному секретарю следующие полномочия… предоставить помощь в размере до 250 млн долларов… направить на оборонные товары и услуги Министерства обороны на общую сумму до 350 млн долларов, а также на военное образование и подготовку. Джо Байден

Ранее власти США сообщили о готовности эвакуировать президента Украины Владимира Зеленского. 25 февраля Зеленский опубликовал видео на улицах Киева и заявил, что он и его семья находятся в стране.