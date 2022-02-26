10:44 26.02.2022
Байден поручил выделить Украине 600 млн долларов
Фото: Twitter/JoeBiden
350 млн долларов будет выделено на сферу обороны, в том числе на военное образование и подготовку. Меморандум опубликовали на сайте Белого дома, сообщает Zakon.kz.
Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине помощь на 600 млн долларов. В их числе 350 млн долларов на сферу обороны. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.
Делегирую государственному секретарю следующие полномочия… предоставить помощь в размере до 250 млн долларов… направить на оборонные товары и услуги Министерства обороны на общую сумму до 350 млн долларов, а также на военное образование и подготовку.Джо Байден
Ранее власти США сообщили о готовности эвакуировать президента Украины Владимира Зеленского. 25 февраля Зеленский опубликовал видео на улицах Киева и заявил, что он и его семья находятся в стране.