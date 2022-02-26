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10:44 26.02.2022

Байден поручил выделить Украине 600 млн долларов

президент США Украина Фото: Twitter/JoeBiden
350 млн долларов будет выделено на сферу обороны, в том числе на военное образование и подготовку. Меморандум опубликовали на сайте Белого дома, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине помощь на 600 млн долларов. В их числе 350 млн долларов на сферу обороны. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.

Делегирую государственному секретарю следующие полномочия… предоставить помощь в размере до 250 млн долларов… направить на оборонные товары и услуги Министерства обороны на общую сумму до 350 млн долларов, а также на военное образование и подготовку.Джо Байден

Ранее власти США сообщили о готовности эвакуировать президента Украины Владимира Зеленского. 25 февраля Зеленский опубликовал видео на улицах Киева и заявил, что он и его семья находятся в стране.

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