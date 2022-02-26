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11:20 26.02.2022

Канат Ислам потерпел первое поражение в профессиональном боксе

боксер Казахстан Фото: Instagram/islamkanatqazaq
26 февраля казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам (28-0, 22 КО) проиграл в поединке за вакантный титул WBO Global британскому спортсмену Джеймсу Килрэйну Келли, сообщает Zakon.kz.

Бой прошел в Плант-Сити (США, штат Флорида). Боксеры в десятираундовом поединке оспаривали вакантный титул WBO Global в среднем весе.

Бой уложился в положенные 10 раундов, итогом которых стала победа британца Келли решением судей.

Тем самым Канат Ислам потерпел первое поражение за всю свою профессиональную карьеру. Это случилось в 29-м бою на ринге. А представитель Англии добился успеха в 26-й раз.

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