Канат Ислам потерпел первое поражение в профессиональном боксе

Бой прошел в Плант-Сити (США, штат Флорида). Боксеры в десятираундовом поединке оспаривали вакантный титул WBO Global в среднем весе.

Бой уложился в положенные 10 раундов, итогом которых стала победа британца Келли решением судей.

Тем самым Канат Ислам потерпел первое поражение за всю свою профессиональную карьеру. Это случилось в 29-м бою на ринге. А представитель Англии добился успеха в 26-й раз.

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