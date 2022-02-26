В «Отбасы банке» рассказали о возможностях дистанционного обслуживания
Помимо традиционных методов обслуживания в «Отбасы банке» – посещения отделений и консультационных центров – существуют онлайн-способы, которые значительно экономят время клиентов.
Кроме чат-бота в WhatsApp и Telegram, IVR-роботов (консультации), с 2020 года мы ввели сервис по видеобанкингу, он удаленно помогает клиентам открыть депозит. Видеобанкир – полноценный менеджер. Связаться с ним можно на сайте банка hcsbk.kz. Сейчас порядка 20% всех депозитов открываются так.Директор департамента дистанционного обслуживания «Отбасы банка» Арсулан Черниязов
Видеоконсультант дистанционно расскажет о программах банка, процентных ставках по ним, поможет сделать оптимальный выбор и даже оформить ипотеку онлайн.
Онлайн-ипотека – это такое же полноценное обслуживание, как в отделении банка: живой человек ответит на все вопросы, идентифицирует клиента с помощью биометрии и проведет нужные операции. Мы взяли за основу концепцию, когда один видеоконсультант ведет клиента от начала до конца, как консьерж для вип-клиентов.Арсулан Черниязов
Раньше, чтобы оформить кредит, клиенту надо было приходить в отделение банка в среднем девять раз. С помощью новой услуги удалось сократить количество походов в филиал до двух раз.
Фото: Отбасы банк»
Клиент по видеосервису связывается с консультантом. К видеосвязи можно подключить и созаемщиков, даже если они находятся в другом городе или стране.
В режиме онлайн специалист проверит уровень доходов и кредитную историю каждого из заемщиков. После чего система банка автоматически сформирует сертификат о предварительном решении, где будет указана сумма, процентная ставка и срок займа, на который клиент может рассчитывать.
С этим сертификатом можно подыскивать подходящее жилье, делать его оценку. Когда оценка недвижимости будет готова, оператор по видеосвязи помогает оформить кредитную заявку.
Если банк выдает положительное решение, то заемщик обращается к нотариусу для заключения сделки купли-продажи. Там, на завершающем этапе, необходимо уже физическое присутствие клиента.
Услугой онлайн-ипотеки Айна Хамет воспользовалась в январе этого года. Она использовала свои пенсионные излишки для первоначального взноса и в «Отбасы банке» оформила заем для покупки квартиры.
Не ожидала, что так быстро будет. Позвонила, консультант запросил документы онлайн, я через телефон сканировала, показывала. Приняли заявку, буквально за семь минут вышло одобрение. Я действительно только два раза приходила в банк, чтобы сдать оригиналы и подписать документы. Все сделала очень быстро.Айна Хамет
Следующее направление, которым «Отбасы банк» активно занимается, это мобильное приложение Otbasy bank. С его помощью можно самостоятельно производить ряд банковских операций:
стать клиентом банка, открыв первый депозит и специальный счет для ЕПВ;
открыть дополнительный депозит и текущий счет;
делать деление и расторжение депозита с суммой накопления до 100 тыс. тенге;
изменять договорную сумму, срок накопления, объединять свои депозиты;
осуществлять досрочное частичное и полное погашение займа;
переводить деньги с текущего счета на свои счета и счета других клиентов банка, а также на свои счета в БВУ до 1 млн тенге;
получать выписки, справки по депозиту и кредиту;
просматривать и скачивать графики погашения по кредитам;
создавать «семейные пакеты», позволяющие просматривать общие накопления по депозитам членов семьи;
изменять признак премии государства.
Арсулан Черниязов добавил, что через мобильное приложение и интернет-банкинг сейчас можно получить порядка 30% услуг, в этом году планируется увеличить это число до 50-60%.