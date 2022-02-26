В «Отбасы банке» рассказали о возможностях дистанционного обслуживания

Помимо традиционных методов обслуживания в «Отбасы банке» – посещения отделений и консультационных центров – существуют онлайн-способы, которые значительно экономят время клиентов.

Кроме чат-бота в WhatsApp и Telegram, IVR-роботов (консультации), с 2020 года мы ввели сервис по видеобанкингу, он удаленно помогает клиентам открыть депозит. Видеобанкир – полноценный менеджер. Связаться с ним можно на сайте банка hcsbk.kz. Сейчас порядка 20% всех депозитов открываются так. Директор департамента дистанционного обслуживания «Отбасы банка» Арсулан Черниязов

Видеоконсультант дистанционно расскажет о программах банка, процентных ставках по ним, поможет сделать оптимальный выбор и даже оформить ипотеку онлайн.

Онлайн-ипотека – это такое же полноценное обслуживание, как в отделении банка: живой человек ответит на все вопросы, идентифицирует клиента с помощью биометрии и проведет нужные операции. Мы взяли за основу концепцию, когда один видеоконсультант ведет клиента от начала до конца, как консьерж для вип-клиентов. Арсулан Черниязов

Раньше, чтобы оформить кредит, клиенту надо было приходить в отделение банка в среднем девять раз. С помощью новой услуги удалось сократить количество походов в филиал до двух раз.

Фото: Отбасы банк»

Воспользоваться опцией «онлайн-ипотека» можно на сайте банка и на маркетплейсе «Баспана Маркет».

Клиент по видеосервису связывается с консультантом. К видеосвязи можно подключить и созаемщиков, даже если они находятся в другом городе или стране.

В режиме онлайн специалист проверит уровень доходов и кредитную историю каждого из заемщиков. После чего система банка автоматически сформирует сертификат о предварительном решении, где будет указана сумма, процентная ставка и срок займа, на который клиент может рассчитывать.

С этим сертификатом можно подыскивать подходящее жилье, делать его оценку. Когда оценка недвижимости будет готова, оператор по видеосвязи помогает оформить кредитную заявку.

Если банк выдает положительное решение, то заемщик обращается к нотариусу для заключения сделки купли-продажи. Там, на завершающем этапе, необходимо уже физическое присутствие клиента.

Услугой онлайн-ипотеки Айна Хамет воспользовалась в январе этого года. Она использовала свои пенсионные излишки для первоначального взноса и в «Отбасы банке» оформила заем для покупки квартиры.

Не ожидала, что так быстро будет. Позвонила, консультант запросил документы онлайн, я через телефон сканировала, показывала. Приняли заявку, буквально за семь минут вышло одобрение. Я действительно только два раза приходила в банк, чтобы сдать оригиналы и подписать документы. Все сделала очень быстро. Айна Хамет

Следующее направление, которым «Отбасы банк» активно занимается, это мобильное приложение Otbasy bank. С его помощью можно самостоятельно производить ряд банковских операций:

стать клиентом банка, открыв первый депозит и специальный счет для ЕПВ;

открыть дополнительный депозит и текущий счет;

делать деление и расторжение депозита с суммой накопления до 100 тыс. тенге;

изменять договорную сумму, срок накопления, объединять свои депозиты;

осуществлять досрочное частичное и полное погашение займа;

переводить деньги с текущего счета на свои счета и счета других клиентов банка, а также на свои счета в БВУ до 1 млн тенге;

получать выписки, справки по депозиту и кредиту;

просматривать и скачивать графики погашения по кредитам;

создавать «семейные пакеты», позволяющие просматривать общие накопления по депозитам членов семьи;

изменять признак премии государства.

Арсулан Черниязов добавил, что через мобильное приложение и интернет-банкинг сейчас можно получить порядка 30% услуг, в этом году планируется увеличить это число до 50-60%.