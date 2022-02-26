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Законодательство РК
12:11 26.02.2022

В Казахстане объявят сигнал тревоги и включат сирены

Телеграф Фото: zakon.kz
В Казахстане включат сирены, а по телевидению, радио и в интернете будут транслировать специальные сообщения. МЧС проверит исправность локальных систем оповещения, передает Zakon.kz.

Департамент информатизации, цифровизации и связи МЧС РК заявил, что 1 марта с 9:00 до 12:00 в Казахстане проведут проверку системы оповещения гражданской защиты.

Казахстанцы услышат кратковременное включение электросирен и громкоговорителей. Будет перехвачен эфир телевизионных и радиоканалов, на сайтах и в мобильных приложениях появится информация об учебной тревоге.

Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или при возникновении ЧС.

Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на сайтах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации. МЧС РК

Также МЧС планирует проверить исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях.

Альберт Ахметов
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