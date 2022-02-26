В Казахстане объявят сигнал тревоги и включат сирены

Департамент информатизации, цифровизации и связи МЧС РК заявил, что 1 марта с 9:00 до 12:00 в Казахстане проведут проверку системы оповещения гражданской защиты.

Казахстанцы услышат кратковременное включение электросирен и громкоговорителей. Будет перехвачен эфир телевизионных и радиоканалов, на сайтах и в мобильных приложениях появится информация об учебной тревоге.

Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или при возникновении ЧС.