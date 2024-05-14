15 мая по всему Казахстану прозвучат сирены

15 мая 2024 года во всех регионах Казахстана, кроме Астаны, проверят систему оповещения. Сирены включат в 12:55, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям сказано, что проверка пройдет в рамках командно-штабного учения "ӨРТ-2024".

Республиканский штаб будет располагаться в Абайской области.

"В рамках учения в течение двух дней (15-16 мая) во всех регионах будет проводиться комплекс профилактических мероприятий. В ходе учения будут отрабатываться вопросы подготовки органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации природных пожаров". Пресс-служба МЧС РК

В дополнении сказано, что учение пройдет на территории Бородулихинского филиала РГУ "ГЛПР Семей Орманы".

"Также 15 мая в 12:55 во всех регионах страны, кроме Астаны, в рамках учения планируется проверка системы оповещения". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что по всему Казахстану 15 мая не будут работать телевидение и радио. Об этом рассказали в АО "Казтелерадио".