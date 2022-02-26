13:43 26.02.2022
Глава КНДР поздравил Китай с зимней Олимпиадой и Паралимпиадой
Фото: zakon.kz
Ким Чен Ын отправил поздравительное послание председателю КНР Син Цзиньпину в связи с проведением в Китае зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в феврале-марте 2022 года, передает Zakon.kz.
Телеграммы с поздравлениями Ким Чен Ын отправил китайскому коллеге как в день открытия, так и в день церемонии закрытия зимней Олимпиады в Пекине.
В послании Ким Чен Ын сердечно поздравил генерального секретаря Си Цзиньпина с великолепным проведением зимних Олимпийских игр в Пекине как нового и особенно грандиозного спортивного праздника. Центральное телеграфное агентство Кореи
В самих зимних Играх КНДР принять участие не смогла. Страна попала под санкции Международного олимпийского комитета в связи с тем, что не отправила своих спортсменов на летнюю Олимпиаду в Токио в 2021 году.