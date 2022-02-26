Глава КНДР поздравил Китай с зимней Олимпиадой и Паралимпиадой

Телеграммы с поздравлениями Ким Чен Ын отправил китайскому коллеге как в день открытия, так и в день церемонии закрытия зимней Олимпиады в Пекине.

В послании Ким Чен Ын сердечно поздравил генерального секретаря Си Цзиньпина с великолепным проведением зимних Олимпийских игр в Пекине как нового и особенно грандиозного спортивного праздника. Центральное телеграфное агентство Кореи

В самих зимних Играх КНДР принять участие не смогла. Страна попала под санкции Международного олимпийского комитета в связи с тем, что не отправила своих спортсменов на летнюю Олимпиаду в Токио в 2021 году.