Мир

Ким Чен Ын трогательно поздравил Путина с днем рождения

Президенты КНДР и РФ, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 07:40 Фото: kremlin.ru
Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), президент РФ отмечает день рождения 7 октября. В 2025 году ему исполнится 73 года.

"Благодаря Вашему мудрому руководству и патриотической преданности Российская Федерация сегодня демонстрирует свою славу как мировая держава, обладающая мощной политической системой и огромной национальной мощью", – говорится в поздравлении.

В своем обращении Ким Чен Ын подчеркнул, что Россия играет ведущую роль в построении нового многополярного мира. Лидер КНДР также выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений между двумя странами.

Ранее Белый дом оценил поддержку Казахстана по мирному плану Трампа о прекращении конфликта в секторе Газа.

Аксинья Титова
