Автопроизводители отказываются от поставок машин в Россию

Зарубежные автопроизводители не собираются ввозить новые автомобили в Россию, сообщают «Ведомости».

В их числе Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda, Citroen, Porsche и Jaguar Land Rover.

Представители некоторых автопроизводителей заверили, что завершение ввоза не коснется тех автомобилей, которые уже находятся в пути в дилерские центры.

По итогам 2021 года в России продали 1,667 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. Причем большая часть из них – местного производства.

Импорт новых легковых машин указанных брендов составил 37 979 штук.

По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, это немного и если к тем, кто уже заявил о приостановке отгрузок, больше никто не присоединится, то российский рынок может недосчитаться порядка 40 000 машин в 2022 году.