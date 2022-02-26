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14:46 26.02.2022

Автопроизводители отказываются от поставок машин в Россию

Автомобиль Россия Фото: pixabay
Российский авторынок может недосчитаться около 40 тысяч новых автомобилей в 2022 году. Автомобили, уже находящиеся в пути, дойдут до дилерских центров, сообщает Zakon.kz.

Зарубежные автопроизводители не собираются ввозить новые автомобили в Россию, сообщают «Ведомости».

В их числе Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda, Citroen, Porsche и Jaguar Land Rover.

Представители некоторых автопроизводителей заверили, что завершение ввоза не коснется тех автомобилей, которые уже находятся в пути в дилерские центры.

По итогам 2021 года в России продали 1,667 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. Причем большая часть из них – местного производства.

Импорт новых легковых машин указанных брендов составил 37 979 штук.

По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, это немного и если к тем, кто уже заявил о приостановке отгрузок, больше никто не присоединится, то российский рынок может недосчитаться порядка 40 000 машин в 2022 году.

Данияр Кунафин
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