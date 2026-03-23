Автопроизводители отказываются от идеи электромобилей

По данным СМИ, 12 крупных автопроизводителей пересмотрели планы по выпуску электромобилей и понесли из-за этого миллиардные убытки, сообщает Zakon.kz.

Спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания сохраняется, поэтому компании все чаще делают ставку на гибриды, пишет The Bell со ссылкой на статью Financial Times 22 марта 2026 года.

Одной из последних о смене курса заявила Honda: на прошлой неделе компания отказалась от планов полностью прекратить выпуск автомобилей с ДВС к 2040 году. Этот пересмотр обойдется ей примерно в $16 млрд в ближайшие два года. Ранее о снижении целей по электромобилям сообщили Mercedes-Benz, Ford, Stellantis и Volvo Cars.

В премиум-сегменте позицию изменила Rolls-Royce (принадлежит BMW) – там допускают выпуск бензиновых моделей и после 2030 года. Аналогичные шаги уже предприняли Bentley, Lotus, Audi и Porsche. Lamborghini (входит в Volkswagen) вместо полностью электрической модели к 2030 году теперь готовит подключаемый гибрид. Ferrari, в свою очередь, начнет принимать заказы на электрический Luce в мае, но при этом сократила план по выпуску электрокаров вдвое.

Одним из факторов стали политические изменения. В США администрация Дональда Трампа отменила налоговые льготы для покупателей электромобилей, сократила расходы на зарядную инфраструктуру и смягчила требования по выбросам. Похожие меры приняли и в Евросоюзе.

В сегменте люксовых автомобилей важную роль играют предпочтения клиентов: им важны звук двигателя, вибрации и особенности управления. В Lamborghini прямо признали, что отсутствие "рева" – одна из причин отказа от полностью электрических моделей.

В результате пересмотра стратегий, отмены запусков и изменения инвестпланов мировой автопром потерял не менее $75 млрд только за последний год, подсчитали в FT.

