Мир

Автопроизводители отказываются от идеи электромобилей

зарядка авто, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 10:38 Фото: freepik
По данным СМИ, 12 крупных автопроизводителей пересмотрели планы по выпуску электромобилей и понесли из-за этого миллиардные убытки, сообщает Zakon.kz.

Спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания сохраняется, поэтому компании все чаще делают ставку на гибриды, пишет The Bell со ссылкой на статью Financial Times 22 марта 2026 года.

Одной из последних о смене курса заявила Honda: на прошлой неделе компания отказалась от планов полностью прекратить выпуск автомобилей с ДВС к 2040 году. Этот пересмотр обойдется ей примерно в $16 млрд в ближайшие два года. Ранее о снижении целей по электромобилям сообщили Mercedes-Benz, Ford, Stellantis и Volvo Cars.

В премиум-сегменте позицию изменила Rolls-Royce (принадлежит BMW) – там допускают выпуск бензиновых моделей и после 2030 года. Аналогичные шаги уже предприняли Bentley, Lotus, Audi и Porsche. Lamborghini (входит в Volkswagen) вместо полностью электрической модели к 2030 году теперь готовит подключаемый гибрид. Ferrari, в свою очередь, начнет принимать заказы на электрический Luce в мае, но при этом сократила план по выпуску электрокаров вдвое.

Одним из факторов стали политические изменения. В США администрация Дональда Трампа отменила налоговые льготы для покупателей электромобилей, сократила расходы на зарядную инфраструктуру и смягчила требования по выбросам. Похожие меры приняли и в Евросоюзе.

В сегменте люксовых автомобилей важную роль играют предпочтения клиентов: им важны звук двигателя, вибрации и особенности управления. В Lamborghini прямо признали, что отсутствие "рева" – одна из причин отказа от полностью электрических моделей.

В результате пересмотра стратегий, отмены запусков и изменения инвестпланов мировой автопром потерял не менее $75 млрд только за последний год, подсчитали в FT.

Рынок автокредитования в Казахстане впервые сравнялся с ипотекой по объему выдач, достигнув 2,4 трлн тенге. Сегмент быстро усилил позиции в рознице, хотя сейчас динамика начала меняться.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Мировой рынок электромобилей сменил лидера: Tesla проиграла китайской BYD
01:50, 03 января 2026
Мировой рынок электромобилей сменил лидера: Tesla проиграла китайской BYD
Tesla может выпустить новую модель бюджетного электромобиля
04:59, 11 декабря 2024
Tesla может выпустить новую модель бюджетного электромобиля
В Казахстане стало в 1,6 раза больше электромобилей
06:35, 24 января 2025
В Казахстане стало в 1,6 раза больше электромобилей
Последние
Популярные
Читайте также
Стали известны победители и призёры чемпионата Казахстана по шорт-треку
10:40, Сегодня
Стали известны победители и призёры чемпионата Казахстана по шорт-треку
Определился самый посещаемый матч третьего тура КПЛ
10:10, Сегодня
Определился самый посещаемый матч третьего тура КПЛ
Стали известны интересные подробности о бое Ислама Махачеча
09:53, Сегодня
Стали известны интересные подробности о бое Ислама Махачеча
Стало известно, когда будет уволен тренер "Актобе"
09:34, Сегодня
Стало известно, когда будет уволен тренер "Актобе"
