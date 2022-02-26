Медведев допустил возврат смертной казни

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санкции могут стать поводом для окончательного пересмотра всех отношений с государствами.

Он допустил возможность отказаться от договора СНВ-3 (сокращение и ограничение стратегических наступательных вооружений).

Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику. Дмитрий Медведев

Он также высказался о приостановке членства России в Совете Европы и ПАСЕ. По словам политика, это «неплохой повод закрыть дверь».

К тому же это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае. Дмитрий Медведев

25 февраля Комитет министров Совета Европы решил ограничить в правах Россию в этой организации. В Совете уточнили, что это решение не означает исключение.