15:38 26.02.2022
Медведев допустил возврат смертной казни
Фото: vk.com/dm
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил возврат высшей меры наказания после приостановки членства России в Совете Европы, сообщает Zakon.kz.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санкции могут стать поводом для окончательного пересмотра всех отношений с государствами.
Он допустил возможность отказаться от договора СНВ-3 (сокращение и ограничение стратегических наступательных вооружений).
Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику.Дмитрий Медведев
Он также высказался о приостановке членства России в Совете Европы и ПАСЕ. По словам политика, это «неплохой повод закрыть дверь».
К тому же это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае.Дмитрий Медведев
25 февраля Комитет министров Совета Европы решил ограничить в правах Россию в этой организации. В Совете уточнили, что это решение не означает исключение.