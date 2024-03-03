Ситуация в Украине: Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией

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Перехваченный разговор офицеров Бундесвера свидетельствует, что Германия готовится к войне с Россией, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщает Zakon.kz.

Опубликованная запись разговора немецких офицеров об Украине и возможном ударе по Крымскому мосту не была предназначена для широкой общественности. Об этом 3 марта заявил министр обороны Германии Борис Писториус. "Ясно, что большая часть информации, которая обсуждалась во время этого разговора, была уже ранее известна благодаря публичной дискуссии, что в общем и целом не относится к другой части. Нужно прояснить, почему ее тогда обсуждали и можно ли было ее обсуждать", — сказал Писториус.

Чем позже начнутся переговоры по мирному урегулированию в Украине, тем хуже будет для Киева, потому что в последние недели и месяцы успех России на поле боя стал очевиден всем, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я уже несколько месяцев слышу на советах глав МИД, что украинцы пытаются завоевать такую позицию на поле боя, с которой они могли бы более выгодно начать переговоры. В последние недели и пару месяцев всем стало ясно, что этого сценария не было, а если был, то провалился. Время однозначно на стороне России, русские имеют успех на поле боя. Чем позже будет прекращение огня и начнутся переговоры, тем хуже будет для Украины", – сказал Сийярто.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и правящая коалиция заявлениями об угрозе со стороны России пытаются создать в обществе атмосферу страха, чтобы использовать его для укрепления своих позиций во время кампании перед выборами в Европарламент. Такое мнение публикует на своих страницах воскресная газета Le Journal du Dimanche. Издание приводит последние тезисы властей о необходимости безоговорочной поддержки Украины и "войне у порога Европы". Газета отмечает, что оппозиционным партиям сложно критиковать "воинственный авантюризм главы государства", поскольку в этом случае можно получить клеймо "агента Кремля".

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что окончательно переехала в РФ, сообщает российское госагентство ТАСС по мотивам выступления экс-политика на полях "Всемирного фестиваля молодежи" в воскресенье, 3 марта. "Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна", – сказала Кнайсль на одной из лекций. Она также сообщила, что "присмотрела одно место на востоке России, где хотела бы построить дом", чтобы остаться там жить. "Я не городской житель", – отметила она.

Останки украинских военнопленных, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, могут быть переданы Украине в ближайшее время, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, переговоры по этому поводу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом состоялись 29 февраля. Все экспертные процедуры завершены, украинская сторона подтвердила готовность принять тела, отметила омбудсмен.

Президент РФ Владимир Путин воспользовался бегством россиян во время мобилизации, чтобы отправить своих шпионов в Евросоюз. Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание сообщает, что во время мобилизации 2022 года Путин держал границы РФ открытыми, позволяя сотням тысяч россиян бежать от мобилизации в Европу, Среднюю Азию и на Кавказ. Вместе с ними отправили туда и агентов разведки.

Перехваченный разговор офицеров Бундесвера свидетельствует, что Германия готовится к войне с Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Пoпытки представить разговор офицеров бундеcвера как игры в ракеты и танчики - злoнамеренная ложь. Германия готовится к войне с Рoссией", – написал политик. Он допустил также, что "сейчаc начнется обеление правящего в Германии политического альянcа, чтобы смягчить негодование общественности от разгoвора офицеров люфтваффе". Читайте также Поиски пропавшего 10 лет назад малайзийского Боинга могут возобновить Мэр японского городка подал в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах США впервые сбросили с самолетов гуманитарную помощь жителям сектора Газа

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