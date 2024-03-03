Ситуация в Украине: Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией
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Перехваченный разговор офицеров Бундесвера свидетельствует, что Германия готовится к войне с Россией, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщает Zakon.kz.
- Опубликованная запись разговора немецких офицеров об Украине и возможном ударе по Крымскому мосту не была предназначена для широкой общественности. Об этом 3 марта заявил министр обороны Германии Борис Писториус. "Ясно, что большая часть информации, которая обсуждалась во время этого разговора, была уже ранее известна благодаря публичной дискуссии, что в общем и целом не относится к другой части. Нужно прояснить, почему ее тогда обсуждали и можно ли было ее обсуждать", — сказал Писториус.
- Чем позже начнутся переговоры по мирному урегулированию в Украине, тем хуже будет для Киева, потому что в последние недели и месяцы успех России на поле боя стал очевиден всем, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я уже несколько месяцев слышу на советах глав МИД, что украинцы пытаются завоевать такую позицию на поле боя, с которой они могли бы более выгодно начать переговоры. В последние недели и пару месяцев всем стало ясно, что этого сценария не было, а если был, то провалился. Время однозначно на стороне России, русские имеют успех на поле боя. Чем позже будет прекращение огня и начнутся переговоры, тем хуже будет для Украины", – сказал Сийярто.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон и правящая коалиция заявлениями об угрозе со стороны России пытаются создать в обществе атмосферу страха, чтобы использовать его для укрепления своих позиций во время кампании перед выборами в Европарламент. Такое мнение публикует на своих страницах воскресная газета Le Journal du Dimanche. Издание приводит последние тезисы властей о необходимости безоговорочной поддержки Украины и "войне у порога Европы". Газета отмечает, что оппозиционным партиям сложно критиковать "воинственный авантюризм главы государства", поскольку в этом случае можно получить клеймо "агента Кремля".
- Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что окончательно переехала в РФ, сообщает российское госагентство ТАСС по мотивам выступления экс-политика на полях "Всемирного фестиваля молодежи" в воскресенье, 3 марта. "Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна", – сказала Кнайсль на одной из лекций. Она также сообщила, что "присмотрела одно место на востоке России, где хотела бы построить дом", чтобы остаться там жить. "Я не городской житель", – отметила она.
- Останки украинских военнопленных, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, могут быть переданы Украине в ближайшее время, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, переговоры по этому поводу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом состоялись 29 февраля. Все экспертные процедуры завершены, украинская сторона подтвердила готовность принять тела, отметила омбудсмен.
- Президент РФ Владимир Путин воспользовался бегством россиян во время мобилизации, чтобы отправить своих шпионов в Евросоюз. Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание сообщает, что во время мобилизации 2022 года Путин держал границы РФ открытыми, позволяя сотням тысяч россиян бежать от мобилизации в Европу, Среднюю Азию и на Кавказ. Вместе с ними отправили туда и агентов разведки.
- Перехваченный разговор офицеров Бундесвера свидетельствует, что Германия готовится к войне с Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Пoпытки представить разговор офицеров бундеcвера как игры в ракеты и танчики - злoнамеренная ложь. Германия готовится к войне с Рoссией", – написал политик. Он допустил также, что "сейчаc начнется обеление правящего в Германии политического альянcа, чтобы смягчить негодование общественности от разгoвора офицеров люфтваффе".
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