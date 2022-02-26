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16:21 26.02.2022

В Нур-Султане разыгрывают теннисный титул Forte 60 Women’s

Нур-Султан, теннис Фото: пресс-служба ФТК
В столичном Национальном теннисном центре прошли четвертьфинальные матчи женского турнира серии ITF с призовым фондом 60 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ФТК, игровой день начался с матча немки Евы Лис и россиянки Анастасии Захаровой. В первом сете инициативу захватила Ева и закончила партию в свою пользу – 6:3. Во второй партии Захаровой удалось переломить ход игры и завершить игровой отрезок в свою пользу – 6:1.

В решающем сете Анастасия окончательно сломила сопротивление немки и одержала победу – 6:4. В полуфинале россиянка сыграет с первой сеяной соревнования бельгийкой Грет Миннен.

Без каких-либо сенсаций Грет обыграла россиянку Валерию Савиных за 1 час и 18 минут со счетом 6:3, 6:3.

Вторую полуфинальную пару составили еще одна россиянка Анжелика Исаева и еще одна бельгийка Ясалин Бонавентура.

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Константин Вноровский
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