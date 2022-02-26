МИД РК: Первый рейс с казахстанцами из Украины будет совершен 26 — 27 февраля

По его словам, планируется, что первый репатриационный рейс будет совершен 26 или 27 февраля.

Дело в том, что автобусы, которые везли наших граждан в польской границе сейчас стоят в многокилометровых пробках, заторы. Один автобус стоит у пограничного перехода уже семь часов. В нем находятся женщины, дети. Ситуацию примерно понимаете. Поэтому, просим всех набраться терпения. В дальнейшем будут организованы и другие репатриационные рейсы. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

Посольство в Киеве работает в штатном режиме. Там работает 8 человек. В здании посольства РК в Киеве этой ночью находилось 26 человек, в том числе 8 сотрудников, 18 граждан, из них 6 детей.

Дипломаты Казахстана будут находиться в Украине пока не обеспечат полную безопасность наших граждан.