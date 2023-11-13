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Началась эвакуация казахстанцев из сектора Газа

Казахстанцы сектор Газа Фото: wikimedia
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге сообщил о начале эвакуации казахстанцев из сектора Газа, передает Zakon.kz.

По его словам, на 13 ноября текущего года запланирована эвакуация первой группы из 44 граждан. 

"В нее входят 40 граждан Казахстана и четыре иностранца – члена их семей. Кроме нашей страны среди эвакуируемых есть представители девяти других стран: Марокко, Иордания, Россия, Испания, Швеция, Перу, Нидерланды, Великобритания, США. В общей сложности через пункт Рафах на сегодня запланирована эвакуация 594 человек включая наших 44 граждан (40 казахстанцев и четыре члена их семей, – Прим. ред.)".Айбек Смадияров

Эвакуация будет проходить через КПП Рафах, расположенный между сектором Газа и Египтом. После пересечения пункта пропуска казахстанцы будут доставлены наземным транспортом в Каир и размещены в гостинице. После проверки необходимых документов, они будут отправлены в Казахстан.

"Казахстанские дипломаты уже выехали в Каир. Проходят все пункты пропуска и приближаются уже к Рафаху. В течение часа они уже должны будут доехать туда. По мере прибытия они начнут проверку всех документов совместно с египетскими властями, властями сектора Газа и поэтапно будут выводить наших граждан".Айбек Смадияров

6 ноября он сообщал, что 76 казахстанцев находятся в секторе Газа.

На фоне непрекращающихся обстрелов Газы иностранные граждане и жители региона с двойным гражданством стали активнее покидать сектор. Так, в минувшее воскресенье Египет зафиксировал крупнейшую эвакуацию людей. За один день пропускной пункт Рафах прошли 826 человек. Это в разы больше в сравнении с первым днем после открытия пограничного поста, когда его пересекли порядка 400 человек.

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