Никто из казахстанцев в Украине не пострадал – МИД РК

А как будут спасать других граждан, если их первыми эвакуируют? Помните случай в Кабуле – то же самое было. То есть наши дипломаты сейчас до последнего будут там работать и оказывать максимальное содействие нашим гражданам, а потом уже встанет вопрос об их эвакуации. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

Смадияров добавил, что дипломаты – это обычные гражданские, без специальной подготовки. Передвигаться по городу во время артобстрела или перестрелок они не могут.

К счастью, пострадавших среди наших граждан нет. Пока нет данных у нас, к нам не обращались. Надеюсь, так и будет продолжаться. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

Он добавил, что ситуация обострилась в последние месяцы. И граждане могли оценить ситуацию сами, изучить новости, принять взвешенное решение.

Но наша обязанность, конечно, помогать нашим гражданам. Мы как я ранее сказал, опирались на данные, которые предоставляла Украина. Будет война – не будет, мы не может такой прогноз давать. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров