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Законодательство РК
17:14 26.02.2022

Никто из казахстанцев в Украине не пострадал – МИД РК

МИД РК, эвакуация, Смадияров Фото: pixabay
По словам официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, вопрос о том, почему казахстанских дипломатов не вывезли из Украины раньше, представителям ведомства задают с первых дней начала конфликта в Украине, сообщает Zakon.kz.
А как будут спасать других граждан, если их первыми эвакуируют? Помните случай в Кабуле – то же самое было. То есть наши дипломаты сейчас до последнего будут там работать и оказывать максимальное содействие нашим гражданам, а потом уже встанет вопрос об их эвакуации. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

Смадияров добавил, что дипломаты – это обычные гражданские, без специальной подготовки. Передвигаться по городу во время артобстрела или перестрелок они не могут.

К счастью, пострадавших среди наших граждан нет. Пока нет данных у нас, к нам не обращались. Надеюсь, так и будет продолжаться. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

Он добавил, что ситуация обострилась в последние месяцы. И граждане могли оценить ситуацию сами, изучить новости, принять взвешенное решение.

Но наша обязанность, конечно, помогать нашим гражданам. Мы как я ранее сказал, опирались на данные, которые предоставляла Украина. Будет война – не будет, мы не может такой прогноз давать.Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

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