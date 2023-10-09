МИД: Информации о пострадавших в Афганистане казахстанцев нет

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, что в ведомство информации о пострадавших в землетрясении в Афганистане казахстанцах не поступало, сообщает Zakon.kz.

Он выразил соболезнования афганскому народу, семьям погибших и пострадавших в землетрясении.

"Желаем скорейшего выздоровления всем гражданам Афганистана, получившим ранения. В этой связи заявляем, что казахстанская сторона готова оказать необходимую экстренную помощь афганскому народу". Айбек Смадияров

Казахстанские дипломаты, по его словам, не пострадали.

"Посольство находится в столице, там как таковых толчков не было. О гражданах Казахстана погибших и пострадавших к нам информации не поступало. Обращений не было, если обращения будут, мы сообщим". Айбек Смадияров

Мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло 7 октября на западе Афганистана.

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По данным Талибана (запрещенная организация в Казахстане), в результате землетрясения в Афганистане погибло более двух тысяч человек.