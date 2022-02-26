Казахстан ратует за скорейшее прекращение огня в Украине – эксперт

- Булат Алимханович, как вы оцениваете позицию Казахстана в отношении российско-украинского конфликта?

- То, что сейчас происходят военные действия на украинской территории, мы можем воспринимать только как трагические события. Украину и Россию с Казахстаном связывают общая история, тесные экономические, социальные и культурные связи.

В годы Второй мировой войны русские, украинцы, казахи и многие другие народы вместе боролись против общего врага, после мы вместе восстанавливали разрушенное хозяйство и жили дружной семьей. У нас сложились поистине братские отношения.

В момент распада Советского Союза новые независимые государства договорились развивать свои отношения на основе уважения государственного суверенитета, принципов равноправия и невмешательства во внутренние дела, отказа от применения силы, мирного урегулирования всех споров, уважая территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ. Как известно, все эти положения легли в Алма-Атинскую Декларацию от 21 декабря 1991 года.

После того, как Казахстан, Украина и Беларусь добровольно отказались от оставшегося у них ядерного оружия, ядерные державы дали гарантии безопасности этим республикам, подписав Будапештский меморандум 5 декабря 1994 года.

Сегодня мы с тревогой следим за разворачивающимся вооруженным противостоянием и надеемся, что стороны придут к компромиссу. В этой связи Казахстан ратует за скорейшее прекращение огня и дипломатическое урегулирование конфликта.

- Могут ли военные действия в Украине повлиять на Казахстан с политической точки зрения, есть ли политические риски для нас?

- В данный момент прямых политических рисков для Казахстана нет. Наша страна придерживается политики нейтралитета во многом уже по сказанным выше причинам.

Нужно быть реалистами. Стороны не проявляют видимого компромисса и в течение ближайших дней мирного решения не будет. Сейчас вмешиваться в конфронтацию даже на дипломатическом уровне нет смысла, наоборот, это только ухудшит ситуацию. Есть сигналы о возможности начала переговоров, но поставленные задачи исключают в ближайшее время какие-либо прямые контакты между руководством сторон.

Также стороны конфликта не требуют от Казахстана принятия какой-либо позиции. Со своей стороны, мы уже обозначили, что строго поддерживаемся основ и принципов международного права. С этой точки зрения Казахстан не принимает поспешных решений и призывает стороны к мирному решению возникшей ситуации.

Сейчас, в основном, риски измеряются экономическими потерями. Казахстан, Россия и Украина достаточно глубоко интегрированы в мировые экономические связи, то есть в живую ткань глобальной экономики. Отключение от нее стран с развитой экономикой и большим населением, вследствие разрушения хозяйственной инфраструктуры из-за прямых военных действий и введения новых международных санкций, – большая потеря для всего мирового сообщества. Но особо болезненно это сказывается на соседних государствах. То есть это, так сказать, резать по живой ткани глобальной экономики.

- Поясните, пожалуйста, более подробно.

- В плане функционирования экономических цепочек и поставок, транспортных коммуникаций и связи, обеспечения транзитных возможностей, многое из этого будет обрываться. Более того, безвозвратно теряться.

Из глобальной экономики выходит большой региональный сегмент. Казахстан непосредственно связан с этими процессами, его больший объем экспортно-импортных операций приходится на евразийское пространство.

Естественно, мы будем ощущать экономические потери уже в ближайшее время. Также следует учесть, что данные потери будут продолжаться в средней и дальнесрочной перспективе.