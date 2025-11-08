Сочетание ресурсного, логистического и технологического потенциала – эксперт о партнерстве РК и США

Ведущий эксперт отдела европейских и американских исследований Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Алишер Абдрешев рассказал Zakon.kz, на чем строится сотрудничество двух стран.

– Алишер Жолдасбекович, почему США рассматривают Казахстан как надежного партнера в Центральной Азии?

– Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, геостратегическим положением нашей страны и ее устойчивостью. Казахстан занимает лидирующие позиции по уровню политической стабильности, открытости экономики и готовности к модернизации. Именно поэтому на Казахстан приходится более 60% всех американских инвестиций в регионе – свыше 60 млрд долларов. Такой объем вложений – прямое свидетельство высокого уровня доверия.

Во-вторых, Казахстан предлагает США то, что сегодня особенно ценно, – сочетание ресурсного, логистического и технологического потенциала. Американская сторона рассматривает нашу страну не только как поставщика энергетических ресурсов, но и как важное звено в будущих глобальных цепочках поставок критически важных минералов и технологий.

Кроме того, Казахстан последовательно реализует курс на политическую модернизацию и развитие экономики знаний. Все это делает нашу страну для США партнером, с которым можно строить долгосрочные отношения на принципах предсказуемости и прагматизма.

– Чем характеризуется партнерство Казахстана и США?

– Партнерство Казахстана и США сегодня отличается системностью, взаимной выгодой и практической направленностью. Если в 1990-е и 2000-е годы акцент делался в основном на политическом диалоге и гуманитарных программах, то теперь отношения перешли в фазу реальной экономики и технологического обмена.

Во многом этому способствует формат "C5+1", который позволяет странам Центральной Азии выстраивать равноправное взаимодействие с Вашингтоном по ключевым вопросам – от энергетики до логистики и образования. США рассматривают Казахстан как "стержневое государство" региона, вокруг которого выстраивается более широкая архитектура сотрудничества.

Сегодня ключевыми темами повестки стали критические минералы, зеленая энергетика, цифровые технологии и развитие транспортных коридоров. Казахстан в свою очередь последовательно проводит курс на диверсификацию экономики и привлечение высокотехнологичных инвестиций.

Показательно, что в ходе государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в США были заключены сделки и соглашения на сумму около 17 млрд долларов. Это не просто показатель экономического интереса, а отражение нового уровня доверия между странами.

– Какие совместные проекты и в каких областях успешно реализованы за годы сотрудничества?

– За три десятилетия дипломатических отношений Казахстан и США реализовали широкий спектр проектов – от энергетики и транспорта до образования и науки.

Одним из наиболее ярких примеров стало соглашение между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и американской компанией Wabtec Corporation. Речь идет о поставке и совместном производстве 300 локомотивов общей стоимостью более 4 млрд долларов. Производство локализовано в Казахстане, а уровень локализации планируется довести до 55% к 2027 году. Это пример не просто торгового контракта, а технологического партнерства, которое дает новые компетенции отечественной промышленности.

Второе направление – разведка и добыча редких и редкоземельных металлов. Американская компания Cove Capital LLC получила 14 лицензий на геологоразведку твердых полезных ископаемых. Эти проекты стратегически важны, поскольку критические минералы станут основой для будущей зеленой и цифровой экономики.

Большое значение имеет и образовательное сотрудничество. В Казахстане открыты филиалы университетов Аризоны и Миннесоты, развиваются обменные и исследовательские программы. Это инвестиции в человеческий капитал, которые создают основу для устойчивого развития и инноваций.

Наконец, важное направление – логистика и транспортные коридоры. Казахстан и США совместно продвигают развитие Транскаспийского маршрута, который становится устойчивой альтернативой существующим транспортным путям и укрепляет роль Казахстана как транзитного узла Евразии.

Сегодня в Казахстане работают более 630 американских компаний в сфере энергетики, логистики, финансов и IT. Объем двусторонней торговли в 2024 году превысил 4 млрд долларов, при этом экспорт Казахстана в США вырос почти на 30%.

Все эти факты подтверждают: казахстанско-американское сотрудничество стало одним из самых динамичных и практико-ориентированных направлений внешней политики Казахстана. Оно основано не на декларациях, а на реальных проектах, инвестициях и совместной ответственности за устойчивое развитие региона.