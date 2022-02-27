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00:52 27.02.2022

Байден: Альтернативой санкциям против РФ стала бы Третья мировая

Альтернатива санкциям Фото: Instagram/joebiden
Президент США Джо Байден назвал начало «Третьей мировой войны» альтернативой санкциям против России из-за ситуации на Украине, сообщает Zakon.kz.

Он добавил, что события на Украине будут иметь последствия для России в ближайшем и далеком будущем, передает ТАСС.

Послушайте, было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала. Президент США Джо Байден

Ранее Байден подписал меморандум, предусматривающий оказание Украине немедленной военной помощи. Общая сумма выделяемых средств составляет $600 млн.

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