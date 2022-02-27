Байден: Альтернативой санкциям против РФ стала бы Третья мировая

Он добавил, что события на Украине будут иметь последствия для России в ближайшем и далеком будущем, передает ТАСС.

Послушайте, было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала. Президент США Джо Байден

Ранее Байден подписал меморандум, предусматривающий оказание Украине немедленной военной помощи. Общая сумма выделяемых средств составляет $600 млн.