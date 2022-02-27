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01:45 27.02.2022

Зайнутдинов забил гол за ЦСКА в принципиальном матче со «Спартаком»

Гол Спартаку за ЦСКА Фото: Instagram/pfc_cska
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, выступающий за московский ЦСКА отметился красивым голом за клуб в игре против «Спартака», сообщает Zakon.kz.

Болельщики пришли в восторг и рассыпались комплиментами в Instagram ЦСКА.

Зайнудинов гол пушка;

Баха красавчик;

Зайнутдинова в основу в место Медины;

Карраскаль-Зайнутдинов лучшая связка в полузащите;

Зайнутдинов молодчик жирную точку поставил;

Баха привык забивать «Спартаку».

И просто «Зайнутдинов!» с множеством одобрительных смайликов.

Видео Qazsport:

Интересно, что в стартовый состав ЦСКА Зайнутдинов не вошел. Он начал матч на скамейке запасных и вышел на поле за 56-й минуте, заменив Хесуса Медину.

На 79-й минуте Иван Обляков выдал передачу на находящегося в штрафной казахстанца, и Зайнутдинов четко пробил в левый нижний угол.

Для Зайнутдинова этот гол первый за ЦСКА в 2022 году. 

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Константин Вноровский
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