Зайнутдинов забил гол за ЦСКА в принципиальном матче со «Спартаком»

Болельщики пришли в восторг и рассыпались комплиментами в Instagram ЦСКА.

Зайнудинов гол пушка; Баха красавчик; Зайнутдинова в основу в место Медины; Карраскаль-Зайнутдинов лучшая связка в полузащите; Зайнутдинов молодчик жирную точку поставил; Баха привык забивать «Спартаку».

И просто «Зайнутдинов!» с множеством одобрительных смайликов.

Видео Qazsport:

Интересно, что в стартовый состав ЦСКА Зайнутдинов не вошел. Он начал матч на скамейке запасных и вышел на поле за 56-й минуте, заменив Хесуса Медину.

На 79-й минуте Иван Обляков выдал передачу на находящегося в штрафной казахстанца, и Зайнутдинов четко пробил в левый нижний угол.

Для Зайнутдинова этот гол первый за ЦСКА в 2022 году.

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