Зайнутдинов забил гол за ЦСКА в принципиальном матче со «Спартаком»
Болельщики пришли в восторг и рассыпались комплиментами в Instagram ЦСКА.
Зайнудинов гол пушка;
Баха красавчик;
Зайнутдинова в основу в место Медины;
Карраскаль-Зайнутдинов лучшая связка в полузащите;
Зайнутдинов молодчик жирную точку поставил;
Баха привык забивать «Спартаку».
И просто «Зайнутдинов!» с множеством одобрительных смайликов.
Видео Qazsport:
Интересно, что в стартовый состав ЦСКА Зайнутдинов не вошел. Он начал матч на скамейке запасных и вышел на поле за 56-й минуте, заменив Хесуса Медину.
На 79-й минуте Иван Обляков выдал передачу на находящегося в штрафной казахстанца, и Зайнутдинов четко пробил в левый нижний угол.
Для Зайнутдинова этот гол первый за ЦСКА в 2022 году.
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