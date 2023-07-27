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Зайнутдинов забил гол в стиле Месси и принес крупную победу ЦСКА

Футбол Красивый Гол Фото: Instagram/pfc_cska
Накануне полузащитник футбольной сборной Казахстана и московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов отличился красивым голом в ворота "Оренбурга" в рамках игр Кубка России, сообщает Zakon.kz.

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Первая домашняя игра сезона закончилась для ФК "Оренбург" разгромом от армейцев Москвы – 0:6. Гости открыли счет уже на 13-й минуте, отличился Ярослав Арбузов. Второй гол со штрафного забил Бактиер Зайнутдинов.


Этот мяч казахстанца стал аналогичным тому, что забил знаменитый аргентинец Лионель Месси в своем недавнем дебюте за "Интер Майами".


После гола Зайнутдинова армейцы не остановились на достигнутом и продолжали забивать дальше. Авторами остальных 4-х голов стали Гаич, Чалов, Кисляк и Ермаков.

Таким образом, действующий обладатель Кубка России ЦСКА начал защиту титула с впечатляющей победы. Поединок второго тура данных соревнований армейцы также проведут на выезде. 30 июля они отправятся в Грозный, где сыграют с "Ахматом".

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Бахтиер Зайнутдинов Месси Лионель
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