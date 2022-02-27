AMD и Intel приостановили поставки в Россию

О том, что крупнейшие производители процессоров AMD и Intel приостановили поставки своей продукции в Россию, РБК рассказали два источника на IT-рынке.

По словам одного из них, эти компании в устной форме сообщили российским производителям, что продукция AMD и Intel временно не поставляется на территорию России.

Китайские партнеры уже получают уведомления от локального офиса Intel о запрете на поставки процессоров в Россию, дополнил он. Приостановку поставок процессоров от AMD и Intel подтвердил и представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Представитель Intel в России не ответил прямо на вопрос, остановили ли они поставки процессоров, но сообщил, что «компания внимательно следит за ситуацией и обеспечивает соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля, включая новые санкции, введенные OFAC, и правила, изданные BIS (бюро индустрии и безопасности при Министерстве торговли США, которое является регулятором в области экспортного контроля)».

Представитель AMD отказался от комментариев. Также поступил представитель Минпромторга России.

25 февраля BIS опубликовало детали новых ограничений на экспорт технологической продукции для отраслей российской промышленности.

Соответствующий документ «в ответ на дальнейшее вторжение России на Украину» вступит в силу 3 марта этого года. Американские компании должны будут получать у властей США лицензии на экспорт в Россию продуктов, подконтрольных BIS, в том числе электроники, компьютеров, авионики, компоненты для аэрокосмической промышленности и др. Предполагается, что США будет давать одобрение на экспорт только в исключительных случаях.

Презумпция отказа не будет применяться только в отношении поставок, необходимых для обеспечения безопасности гражданских полетов, безопасности на море, гуманитарных нужд, российско-американского сотрудничества в освоении космоса, работы российских «дочек» западных корпораций.

При этом для «потребительских коммуникационных устройств» — персональных компьютеров, модемов, мобильных телефонов и цифровых камер — Минторг США сделал исключение, эти устройства могут свободно поставляться в Россию для использования физлиц кроме российских властей и целого списка чиновников, включая президента, премьер-министра, вице-премьеров, федеральных министров, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, главных редакторов и заместителей главредов государственных СМИ.

Запрет будет распространяться не только на поставки высокотехнологичных товаров американского производства, но на все товары, в которых используются американские технологии.