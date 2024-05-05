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США приостановили поставки боеприпасов в Израиль

флаги США и Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 21:26 Фото: freepik
Американская администрация на неделе приостановила поставки боеприпасов в Израиль впервые с 7 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Портал Axios, ссылаясь на двух израильских чиновников, пишет, что этот шаг вызвал серьезную обеспокоенность израильских властей, которые начали выяснять причины задержки поставок снарядов.

По словам источников издания, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль провел "жесткий разговор" с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху по поводу проведения военной операции в Рафахе на юге сектора Газа.

Ранее сообщалось, что ХАМАС согласился освободить 33 израильских заложника на первом этапе сделки с Израилем по прекращению огня. От ЦАХАЛ требовалось 40-дневное прекращение огня и возможность для жителей северной части Газы вернуться в свои дома. Однако позже СМИ сообщили, что первый раунд переговоров в Каире по Газе завершился безрезультатно. Стороны не смогли договориться.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибло более 34 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

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