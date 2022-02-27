Нефтебаза загорелась под Киевом

Загорелась крупная нефтебаза в Василькове под Киевом, сообщает УНИАН.

Мэр Василькова Наталья Баласинович подтвердила, что горит местная нефтебаза.

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины предупредили, что дым и вредные вещества от пожара могут пойти в любую сторону, так как ветер постоянно меняет направление. Жителям близлежащих домов порекомендовали закрыть окна.

Эвакуировать население из Василькова не планируют