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06:42 27.02.2022

Нефтебаза загорелась под Киевом

пожар нефтебаза Фото: pixabay
Дым и вредные вещества от пожара могут пойти в любую сторону, ветер постоянно меняет направление. Жителям близлежащих домов порекомендовали закрыть окна, сообщает Zakon.kz.

Загорелась крупная нефтебаза в Василькове под Киевом, сообщает УНИАН.

Мэр Василькова Наталья Баласинович подтвердила, что горит местная нефтебаза.

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины предупредили, что дым и вредные вещества от пожара могут пойти в любую сторону, так как ветер постоянно меняет направление. Жителям близлежащих домов порекомендовали закрыть окна.

Эвакуировать население из Василькова не планируют

Данияр Кунафин
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