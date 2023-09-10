34 человека эвакуировали при пожаре в жилом доме в Усть-Каменогорске

34 человека пришлось эвакуировать из-за едкого дыма после пожара в жилом доме Усть-Каменогорска. Пожарные спасли от отравления дымом 15 жителей, сообщает Zakon.kz.

В областном центре по улице Кабанбай батыра в шестиэтажном жилом доме произошел пожар. К месту происшествия прибыли силы и средства ДЧС ВКО по повышенному номеру вызова.

Огнеборцы, проведя разведку, установили, что на третьем этаже идет густой черный дым из квартиры.





"В первую очередь звеньями газо-дымозащитной службы с помощью двух автолестниц и двух трехколенных лестниц и спасательных капюшонов спасено 15 жителей, из них 4 детей, эвакуировано 34 человека из них 6 детей".

Пожарным приходилось работать в условиях сильного и едкого дыма, бороться с огнем и спасать людей.

Фото: ДЧС ВКО

Пожар ликвидирован на площади 40 кв. м. Жертв и пострадавших нет. В тушении задействовали 10 единиц техники и 42 человека личного состава. Причиной пожара предварительно послужил поджог.

Также 10 сентября в Экибастузе загорелся торговый дом MAXI MALL.