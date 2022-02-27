Трамп об Украине: Этого бы не произошло, если бы я был президентом

Ситуация в Украине никогда не должна была произойти, заявил 45-й президент США Дональд Трамп, сообщает Newsmax.

По его словам, в Европе может начаться крупная война, а Джо Байден превратил «спокойствие – в хаос, стабильность – в анархию, а безопасность – в катастрофу».

Как все понимают, эта ужасная катастрофа никогда бы не произошла, если бы наши выборы не были сфальсифицированы, и если бы я был президентом. При Буше Россия вторглась в Грузию. При Обаме Россия захватила Крым. При Байдене Россия вторглась в Украину. Я единственный президент в 21 веке, при котором Россия не вторгалась в другую страну. Дональд Трамп

Бывший президент США высказался о Путине. Трамп отметил, что президент России «перехитрил Байдена и других глупых мировых лидеров». По мнению Трампа для Путина не страшны санкции стран Запада, а Владимира Зеленского он назвал храбрым человеком.

Вы могли бы взять пять худших президентов в американской истории и собрать их вместе, и они не нанесли бы того ущерба, который администрация Джо Байдена нанесла всего за 13 месяцев. Дональд Трамп

Ранее Дональд Трамп прокомментировал решение Владимира Путина о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.