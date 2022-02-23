Трамп назвал Путина «крепким орешком» после признания ДНР и ЛНР
По его словам, это решение «очень разумное». И добавил, что украинский кризис во время его президентства находился в более спокойной фазе.
Также Трамп в интервью The Clay Travis and Buck Sexton Show уточнил, что «очень хорошо знал Путина».
Я отлично с ним ладил. Я ему нравился. Он нравился мне. Знаете, я имею в виду, что он крепкий орешек! В нем много обаяния и гордости, – сказал Дональд Трамп.
Кроме того, 45-й президент США заявил, что «Путин любит свою страну».
Напомним, Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики, – сказал президент России, выступая в прямом эфире.
Он также заключил с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками.
Мировые политики резко отреагировали на это решение. К примеру, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал это нарушением международного права и плохим предзнаменованием. Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал срочно собрать саммит ЕС и ввести против России санкции.
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Он отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния.