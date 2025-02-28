Трамп о встрече с президентом Украины: Зеленский не готов к миру

Президент США Дональд Трамп высказался после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда не понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что выходит через эмоции, и я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка будет вовлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, я хочу мира. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру". Дональд Трамп

Иностранные СМИ пишут, что пресс-конференция Трампа и Зеленского после их перепалки на встрече в Белом доме отменена, а Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Согласно данным издания Fox News, подписание сделки между США и Украиной по редкоземельным металлам отменено.



Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с Трампом в Белом доме для сделки о недрах.

Позже стало известно, что разговор Трампа и Зеленского прошел на повышенных тонах.