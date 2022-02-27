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08:54 27.02.2022

Украина заявила, что не может гарантировать безопасность на ЧАЭС

Чернобыль Фото: pixabay
Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Российские и украинские военные договорились об обеспечении безопасности саркофага и энергоблоков, сообщает Zakon.kz.

Украинские власти после потери контроля над Чернобыльской АЭС больше не могут гарантировать безопасность на реакторе и исполнения обязательств МАГАТЭ, сообщает РИА Новости.

Это следует из пояснительной записки к письму постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы.

В соответствии с соглашением с МАГАТЭ Украина обязуется предоставлять для проверок весь ядерный материал, используемый в мирной деятельности. Делается это для того, чтобы гарантировать, что материал «не переключается» на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства.

Говоря о гарантиях, Сергей Кислица сослался на захват ЧАЭС российскими войсками.

Минобороны РФ сообщило, что подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Российские и украинские военные договорились об обеспечении безопасности саркофага и энергоблоков.

Сообщается, что радиационный фон в районе Чернобыльской АЭС в норме.

Данияр Кунафин
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